Из украинского плена вернулись двое военнослужащих из Пермского края Всего было обменяно по 205 человек с каждой стороны Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Минобороны РФ

Домой из украинского плена в результате очередного обмена вернулись двое военнослужащих из Пермского края. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

«Состоялся первый этап большого обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле 205 на 205. Из украинского плена на родину возвращаются и наши земляки. Это бойцы из Ординского округа и Соликамска. Оба — контрактники», — написал омбудсмен.

Он также рассказал, что историями о военных поделились их жёны. Один из них находился в зоне боевых действий с февраля 2024 года, через два года он перестал выходить на связь, его жена увидела в одном из вражеских телеграм-каналов информацию о том, что мужчина находится в плену, и обратилась с заявлением к омбудсмену.

Второй военный перестал выходить на связь в январе 2026 года. С его женой связались представители Международного комитета Красного креста и сообщили, что мужчина находится в с. Нестерное Харьковской области, позже информация появилась и в соцсетях. Освобождённого из плена дома ждёт 10-летний сын.

В данный момент все бывшие пленные находятся в Беларуси, где получают медицинскую и психологическую помощь.

В апреле домой из плена вернулись четверо прикамцев. Все они — контрактники: из Соликамска, Лысьвы, Пермского района и Перми.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.