Четверо прикамских военнослужащих вернулись из плена Все они уехали на СВО по контракту

скриншот видео РИА Новости

В Пермском крае произошло радостное событие: домой вернулись четверо военнослужащих, которые были освобождены в результате обмена пленными между Россией и Украиной. Все они — контрактники, из Соликамска, Лысьвы, Пермского района и Перми. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Он отметил, что мать одного из бойцов, пропавшего без вести ещё в октябре прошлого года, поделилась своими переживаниями. Она рассказала, что полгода жила в неопределённости, молилась и ждала новостей о сыне.

Супруга другого военнослужащего, потерявшая связь с ним в январе этого года, тоже испытала огромное облегчение. В их семье трое детей, и в день освобождения младшему исполнилось всего шесть месяцев.

Игорь Сапко уже связался с семьями освобождённых и сообщил им о возвращении их родных.

