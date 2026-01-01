В мае в Перми самыми высокооплачиваемыми стали вакансии врачей-стоматологов Главврачу предлагают до 500 тысяч рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети

В мае самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Перми стали врачи-стоматологи. Об этом сообщает SuperJob. Так, главному врачу в стоматологической клинике готовы платить от 350 до 500 тыс. руб., а врачу-стоматологу — от 250 тыс. руб. с жильём на первый месяц работы и перелётом для иногородних кандидатов.

На третьем месте оказалось предложение о работе для специалиста по охране труда в производственно-строительную компанию с зарплатой от 135 до 150 тыс. руб. На четвёртом — для врача ультразвуковой диагностики с зарплатой от 90 тыс. руб. в месяц. В первой пятёрке также оказалась вакансия бригадира предприятий ж/д транспорта с оплатой труда в 86 тыс. руб., полисом ДМС, программами санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха и другими элементами соцпакета.

В топе лучших предложений по отраслям в мае — здравоохранение, промышленность, строительство, продажи и ИТ. В топе лучших зарплатных предложений крупных городов, в том числе Перми, — врачи.

Как писал ранее «Новый компаньон», к майским праздникам в Перми отмечался рост интереса соискателей к вакансиям с гибким графиком. Это оказались вакансии для фасовщиков, курьеров и аквагримёров.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.