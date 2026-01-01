Названы популярные вакансии в Перми на майские праздники Соискатели чаще выбирают места работы с гибким графиком

В Перми к майским праздникам наметился рост интереса к вакансиям с гибким графиком. По данным «Авито Работы», кандидаты всё чаще выбирают позиции без опыта, позволяющие самостоятельно планировать занятость и оперативно получать оплату.

Первую позицию в списке занимают вакансии для фасовщиков. Соискатели будут заниматься сборкой и упаковкой заказов, а также проверкой товаров. Этот формат подходит для тех, кто ищет простые задачи без опыта и хочет быстро начать работать. Предлагаемая оплата составляет до 12 300 руб. за смену.

Также в списке есть вакансии для курьеров. Работники будут доставлять заказы, используя различные способы передвижения: пешком, на велосипеде или автомобиле. Они могут самостоятельно выбирать район и время работы. Этот формат позволяет совмещать работу с учёбой или основной занятостью. Предлагаемая оплата — до 5020 руб. за смену.

Завершают список вакансии аквагримеров. Соискатели будут наносить аквагрим и временные рисунки для детей и взрослых. Этот формат подойдёт для тех, кто любит творческие задачи и общение с людьми. График работы можно обсуждать и подстраивать под свои потребности. Предлагаемая оплата составляет от 1 до 5 тыс. руб. за смену.

