Количество спортивных секций в Перми выросло на 3,7% В пешей доступности от них проживает 93,4% жителей

Константин Долгановский

Количество спортивных секций в Перми за год выросло на 3,7%. Как сообщают аналитики «2ГИС», к маю 2026 года в городе работали 670 таких объектов. По динамике столица Прикамья оказалась на 10 месте среди всех российских городов-миллионеров.

Общее число спортивных секций в 16 мегаполисах составило в мае 21,7 тыс. (+3,5%). Наибольшее количество — в Москве (7 тыс.), наименьшее — в Ростове-на-Дону (468). Сильнее всего количество таких объектов за год выросло в Уфе — на 11,1%. Снижение наблюдалось в трёх городах, значительнее всего — в Санкт-Петербурге (-1,5%).

Отмечается, что в апреле 2026 года пользователи платформы стали чаще искать спортивные секции на картах городов-миллионеров, чем в аналогичном периоде 2025 года. Показатель увеличился на 13,6%.

Доля пермяков, живущих в пешей доступности от секций, составляет 93,4%. По доступности Пермь оказалась на шестом месте среди других «миллионников». Удобнее всего добираться до них москвичам (доля 97,9%), питерцам (97%) и ростовчанам (96,4%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что спортзалы Перми начали поднимать цены на абонементы от 10 до 30%. Представители рынка поясняют, что это связано с ростом расходов, превышающим рост выручки.

