Пермские спортзалы подняли цены на абонементы на 10-30% В числе причин эксперты называют инфляцию, коммунальные расходы и повышение НДС

Константин Долгановский

Спортзалы Перми принимают решения поднять цены на абонементы. Повышение составляет от 10 до 30%, рассказали «Новому компаньону» представители фитнес-индустрии.





Так, директор спортивного комплекса «Спортхолл» Алексей Медведев сообщил о росте цен на 18%. Эксперт поясняет, что «опережающими темпами растут операционные расходы»: аренда в прошлом году подорожала на 20%, фонд оплаты труда — на 17%, коммуналка — на 15%.





«Мы повышаем цены не потому, что нам хочется больше денег, а потому что расходы растут быстрее выручки», — подчёркивает он, отмечая, что у «Спортхолла» из-за наличия собственности на объект нагрузка сместилась в сторону коммунальных платежей, что и определило итоговую индексацию на 18%.





В то же время Марина Семёнова, управляющая клубом «Alex Fitness Миллениум» рассказала о повышении в среднем на 10%. В числе причин — общая инфляция, коммунальные расходы и повышение НДС.





«Мы стараемся держать цены максимально лояльными, но объективные экономические факторы вынуждают корректировать стоимость», — резюмирует она.





В свою очередь, Александр Шевченко, управляющий сетью Energy Fitness указывает, что цены выросли примерно на 30%, а больше всего повлияло повышение аренды, коммунальных платежей и увеличение зарплат сотрудников.

