Подрядчиков не заинтересовал тендер по установке модульного причала в Прикамье На работы в Добрянке выделено 19 млн рублей

Скриншот видео из соцсетей Дмитрия Махонина

Подрядчиков в Прикамье не заинтересовал тендер по установке модульного причала в Добрянке. Как стало известно «Новому компаньону», по окончании срока подачи заявок не поступило ни одной заявки на участие в закупке.

Напомним, МКУ «Управление капитального строительства» намерено заключить контракт на установку и раскрепление модульного причала для приёма маломерных и круизных пассажирских судов. Стоимость работ оценили в 19,3 млн руб.

Выполнить работы планируется с 5 октября 2026 года по 4 апреля 2027 года. По окончании строительно-монтажных работ подрядчик должен будет выполнить также благоустройство, включая озеленение территории, устройство ограждения и наружного освещения. Универсальный причал 53,2*7,4 м будет установлен на набережной. Подобные конструкции уже работают в Перми, Закамске, Краснокамске, Соликамске и Хохловке.

