В Пермском крае установку модульного причала в Добрянке оценили в 19 млн рублей Работы завершат в 2027 году

Пресс-служба правительства Пермского края

Установку модульного причала в Добрянке Пермского края оценили в 19,3 млн руб. Контракт будет заключён с МКУ «Управление капитального строительства» по итогам электронного конкурса.

Как указано на сайте госзакупок, заявки на участие принимаются до 12 мая, победителя определят 15 мая. Источник финансирования — бюджет муниципалитета.

Работы по установке и раскреплению модульного причала для приёма маломерных и круизных пассажирских судов должны быть выполнены с 5 октября 2026 года по 4 апреля 2027 года. Гарантийные обязательства действуют в течение пяти лет. По окончании строительно-монтажных работ подрядчик должен будет выполнить благоустройство, включая озеленение территории, устройство ограждения и наружного освещения.

Осенью 2025 года сообщалось о завершении строительства модульного причала для последующей установки его на набережной Добрянки. Причал универсальный, его длина составляет 53,2 м, ширина — 7,4 м. Подобные конструкции уже работают в Перми, Закамске, Краснокамске, Соликамске и Хохловке, в 2026 году также запланировано открытие модульных причалов в Осе и Ильинском.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.