В Пермском крае завершили строительство нового причала для Добрянки К нему смогут швартоваться прогулочные и круизные суда

Пресс-служба правительства Пермского края

В Пермском крае завершили строительство нового модульного причала, который будет установлен на набережной Добрянки. Он прошёл швартовочные испытания на Пермской судоверфи. После этого причал будет поставлен на классификационный учёт и передан в эксплуатацию.

«Причал универсальный — к нему смогут швартоваться как прогулочные, так и круизные суда. Длина — 53,2 м, ширина — 7,4 м. В Добрянке причал установим на набережной после подготовки площадки. Строительные работы проведём в 2026 году», — написал в своём telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Он также обратил внимание, что этот причал стал шестым в регионе. Подобные конструкции уже работают в Перми, Закамске, Краснокамске, Соликамске и Хохловке.

Ранее сообщалось, что в следующем году запланировано открытие модульных причалов в Осе, Добрянке и Ильинском, восстановление двух «Метеоров» и «Восхода», а также нового маршрута — Пермь—Усть-Качка. Кроме того, в 2027 году откроются маршруты Пермь—Чайковский и Пермь—Оса.

