Пассажиропоток на водных маршрутах в Прикамье увеличился на 9% За сезон перевезено более 76 тысяч пассажиров

Олег Антонов

Пассажиропоток на водных маршрутах Пермского края за сезон увеличился на 9% и составил 76 527 чел. Такие данные опубликовал краевой минтранс.

По маршруту «Сылва — Троица» за сезон перевезено 49,6 тыс. пассажиров, «Березники — Быстрая» — 8,8 тыс., «Старые Ляды — Куликово» — 8,3 тыс., а «Пермь — Заречный» — 7,1 тыс. Пиком популярности водного транспорта стал июль — за этот месяц перевезено 19,8 тыс. чел.





«Чем запомнилась навигация? После 20-летнего перерыва открылся Речной вокзал — с залами ожидания, гардеробом, кассами и охраной; маршрут «Пермь — Закамск» продлили до Краснокамска; в Пермь из Казани через Чайковский начал курсировать новенький «Метеор». За сезон — 5 рейсов туда-обратно. Новые модульные причалы появились в Краснокамске и Соликамске», — пишет пресс-служба ведомства.





В 2026 году запланировано открытие модульных причалов в Осе, Добрянке и Ильинском, восстановление двух «Метеоров» и «Восхода», появится новый маршрут «Пермь — Усть-Качка», по которому начнёт курсировать новый скоростной катер «Колва». Кроме того, в 2027 году откроются маршруты «Пермь — Чайковский» и «Пермь — Оса».





