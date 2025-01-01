В Пермском крае создадут компанию по развитию речного транспорта
Региональный оператор будет восстанавливать суда и внедрять новые виды транспорта
Краевое правительство опубликовало постановление об учреждении регионального оператора, который займётся развитием водного транспорта в регионе. Согласно разрабатываемому постановлению регионального правительства, контрольный пакет акций «Пермского речного пароходства» будет закреплен за краем, а Корпорация развития Пермского края (КРПК) станет соучредителем. Регион возьмет на себя 99% участия в капитале, а КРПК — 1%.
Размер уставного капитала «Пермского речного пароходства» запланирован в объёме 15,6 млн руб. Координировать деятельность новой структуры поручено краевому минтрансу.
В рамках программы по восстановлению речного флота намечено реконструировать три судна: «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-321», а также внедрить более современные виды водного транспорта.
