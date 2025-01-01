В Пермском крае создадут компанию по развитию речного транспорта Региональный оператор будет восстанавливать суда и внедрять новые виды транспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое правительство опубликовало постановление об учреждении регионального оператора, который займётся развитием водного транспорта в регионе. Согласно разрабатываемому постановлению регионального правительства, контрольный пакет акций «Пермского речного пароходства» будет закреплен за краем, а Корпорация развития Пермского края (КРПК) станет соучредителем. Регион возьмет на себя 99% участия в капитале, а КРПК — 1%.

Размер уставного капитала «Пермского речного пароходства» запланирован в объёме 15,6 млн руб. Координировать деятельность новой структуры поручено краевому минтрансу.

В рамках программы по восстановлению речного флота намечено реконструировать три судна: «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-321», а также внедрить более современные виды водного транспорта.

Как ранее писал «Новый компаньон», ещё в ноябре 2023 года краевые власти заявляли о планах по созданию регионального оператора, который будет развивать речной флот и сеть водных перевозок. Тогда же власти анонсировали скоростных водных маршрутов с использованием современных судов типа «Метеор» и «Валдай».

