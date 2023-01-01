В Пермском крае появится оператор для развития речного флота и перевозок Поделиться Твитнуть

фото: служба спасения Перми

В Прикамье будет создан региональный оператор, который займётся развитием речного флота и сети водных перевозок. Об этом по итогам работы «Транспортной недели-2023» в Москве сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Планируем создание скоростных водных маршрутов с использованием современных судов типа «Метеор» и «Валдай». Работаем и над включением в первый этап проекта Минтранса РФ «Речные магистрали» по организации скоростных пассажирских перевозок между регионами. На Каме и других реках края снова должна появиться жизнь», — заявил глава региона.

Напомним, на первом этапе в федеральный проект пока вошли только Нижегородская область, Республика Татарстан и Чувашская Республика. Пермский край должен был подключиться вторым этапом.

Ранее сообщалось, что по итогам «Транспортной недели-2023» достигнута договорённость о поставке в Прикамье в декабре 98 новых автобусов.

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