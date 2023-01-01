В муниципалитеты Прикамья в декабре доставят 98 новых автобусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Делегация Пермского края завершила работу на «Транспортной неделе-2023» в Москве. Как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, был достигнут ряд соглашений.

Так, в муниципалитеты региона уже в декабре прибудут 98 новых автобусов. Их поставка планировалась в 2024 году, но краевым властям удалось договориться о досрочном получении машин.

Новые автобусы передадут в Еловский, Верещагинский, Гайнский, Ильинский, Кунгурский, Нытвенский, Оханский, Очёрский, Частинский, Чусовской, Октябрьский, Берёзовский, Кочёвский, Кизеловский, Губахинский округа и в Березники.

«С руководителем ФКУ «Росавтодор» Романом Новиковым говорили про федеральные трассы, проходящие по региону. Основной объём работ в этом году приходится на трассу М-7 «Волга» — главную транспортную артерию края. Масштабная реконструкция позволит ликвидировать заторы на подъезде к Перми», — добавил глава Прикамья.

Он также рассказал, что с РЖД обсуждалось развитие Пермского наземного метро. Проектирование двух остановочных платформ для «Ласточек» (в створе ул. Попова и на Перми I) уже завершено. В следующем году начнутся строительные работы.

Также, отметил Махонин, в Прикамье будет создан региональный оператор, который займётся развитием речного флота и сети водных перевозок.

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