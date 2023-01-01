Из Прикамья запустят скоростные речные суда до Казани и Набережных Челнов Проект обсудили в рамках Транспортной недели-2023 в Москве Поделиться Твитнуть

фото: служба спасения Перми

В рамках Транспортной недели-2023 в Москве делегация Прикамья обсудила с компанией по развитию скоростного судоходства «Водолёт» перспективы водного транспорта на территории Пермского края и ПФО. В частности, был рассмотрен вопрос запуска межрегиональных маршрутов.

Как напомнили в пресс-службе краевого правительства, минтранс РФ запустил проект скоростных пассажирских перевозок между регионами с использованием современных судов типа «Метеор» и «Валдай». На первом этапе реализации в него вошли Нижегородская область, Республика Татарстан и Чувашская Республика.

Пермский край предлагалось подключить к проекту на втором этапе.

«На сегодняшний день руководство региона работает над включением Прикамья в первый этап. В рамках этого проекта была предложена организация маршрутов из региона до Казани и Набережных Челнов», — рассказали в региональном кабмине.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермь и Соликамск планируется запустить речные пассажирские перевозки из Татарстана с помощью судов «Метеор-2020».

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