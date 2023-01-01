Алёна Бронникова Из Татарстана в Пермский край запустят речные пассажирские перевозки Вопрос будет прорабатываться в 2024 году Поделиться Твитнуть

фото: служба спасения Перми

В Пермь и Соликамск планируется запустить речные пассажирские перевозки из Татарстана с помощью судов «Метеор-2020». Об этом сообщает информагентство «Татар-информ».

«Нам очень хочется возродить камский маршрут. Пермяки просили, чтобы мы пришли в этом году, но вопрос об открытии рейсов до Перми и Соликамска отложили на следующий год», — цитирует издание министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарита Ханифова.

Как сообщил глава ведомства, запустить маршруты обсуждалось также и в Ульяновскую и Самарскую области. В августе были открыты перевозки по Волге между Ульяновском и Казанью, новый метеор «Муса Джалиль» курсировал три раза в неделю.

Скоростные метеоры на подводных крыльях могут преодолевать расстояние до 800 км без остановки. Чтобы пассажиры не уставали, планируется организовать остановки после 4-5 часов хода.

«Метеор-2020» — судно на подводных крыльях (СПК) для скоростных пассажирских перевозок по судоходным рекам и водохранилищам. Производятся на Зеленодольском заводе им. Горького в Татарстане. Пассажировместимость судна — 122 чел., экипаж рассчитан на шесть чел. Максимальная скорость на тихой воде — более 75 км в час, продолжительность рейса — 13 часов.





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