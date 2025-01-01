Три новых речных маршрута свяжут Пермь с Усть-Качкой, Чайковским и Осой Краевой бюджет направит на развитие водно-транспортной инфраструктуры 1,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае появятся три новых речных маршрута, которые соединят краевую столицу с другими населёнными пунктами на берегах Камы. Об этом телеграм-канал «Парламент. Пермский край» сообщает по материалам обсуждения проекта бюджета региона на заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры и выступления краевого министра финансов Екатерины Тхор.

Как уже писал «Новый компаньон», в 2026 году планируется запустить маршрут «Пермь — Усть-Качка» на скоростном катере «Колва». В 2027 году откроются маршруты «Пермь — Чайковский» и «Пермь — Оса».

В настоящее время в Прикамье уже субсидируются пять водных маршрутов по направлениям «Сылва — Троица», «Березники — Быстрая», «Старые Ляды — Куликово», «Пермь — Заречный» и «Пермь — Закамск — Краснокамск».

В 2025 году был запущен межрегиональный рейс «Пермь — Чайковский — Казань», на котором курсирует судно на подводных крыльях «Метеор». На этот маршрут также будет заложена субсидия в бюджете на следующую трёхлетку.

Всего на перевозку водным транспортом и создание соответствующей инфраструктуры в бюджете на 2026 — 28 годы запланировано 1,3 млрд рублей. В эту сумму входит и восстановление объектов водно-транспортной инфраструктуры — ремонт дебаркадеров и причалов, а также создание новых модульных причалов и закупка судов.

