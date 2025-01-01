В Прикамье откроется три новых водных маршрута Планируется закупить шесть новых судов и отремонтировать три Поделиться Твитнуть

Согласно пояснительной записке к проекту регионального бюджета на 2026-2028 годы, на организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом в 2026 году планируется потратить 537 млн руб., в 2027 году — 366,8 млн руб., в 2028-ом — 347,3 млн руб. (при плане на 2025 год в 620 млн руб.).

Средства направляются на продолжение водных перевозок по пяти маршрутам (Пермь-Зарченый, Старые Ляды-Куликово, Сылва-Троица, Березники-Быстрая, Пермь-Закамск-Краснокамск), а также на организацию рейсов по трём новым направлениям: с 2026 года запускаются перевозки из Перми в Усть-Качку, а с 2027 года — регулярные рейсы Пермь-Чайковский и Пермь-Оханск-Оса. Кроме того, продолжится выполнение рейсов по транзитному маршруту Пермь-Чайковский-Казань и обратно. На перевозку населения водным транспортом в 2026 году будет израсходовано 117 млн руб. в 2027 году — 186,7 млн руб., в 2028 — 189,3 млн руб.

На восстановление четырёх дебаркадеров и трёх судов краевой бюджет в 2026 году выделяет 295,2 млн руб., а в 2027 году — 40 млн.

На капремонт пассажирских причалов Речного вокзала Пермь I в 2027-28 годах будет направлено по 4,2 млн руб.

На приобретение шести пассажирских судов в лизинг их доставку и содержание в 2026 году выделят 6 млн. руб., в 2027 году — 29,5 млн руб., в 2028-м — 43,2 млн руб.

На обустройство причалов в Ильинском в 2026 году направят почти 56 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по программе льготного лизинга краевые власти намерены закупить пять скоростных судов Looker 390T и одно пассажирское речное электросудно «Москва 2.0».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.