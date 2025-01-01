Максим Артамонов Речными путями Как трансформируется структура речного хозяйства в Прикамье и насколько востребованы путешествия по Каме Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В 2025 году в Пермском крае реализуется ряд проектов, направленных на развитие водного транспорта и привлечение туристов. Эти инициативы включают в себя обновление водных судов, реконструкцию причальной инфраструктуры и расширение возможностей речных путешествий. О том, как развивается этот вид транспорта и какие изменения ожидаются в отрасли, — в материале «Нового компаньона».

Старые и новые маршруты

По данным Министерства транспорта Пермского края, в Перми функционируют пять пассажирских маршрутов водного транспорта: Пермь — Заречный — Пермь; Березники — Быстрая — Березники; Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды; Сылва — Троица — Сылва; Пермь — Закамск — Краснокамск. В этом сезоне транспортный маршрут электрокатамарана «ЭкоходЪ» из Перми в Закамск продлили до Краснокамска.

Как пояснили «Новому компаньону» в ведомстве, наиболее востребованным является маршрут Сылва — Троица — Сылва. В краевом минтрансе ожидают, что в навигацию 2025 года пассажиропоток на транспортных маршрутах составит не менее 70 тыс. человек.

В этом году краевой минтранс совместно с компанией «Водолёт» организовал курсирование легендарного скоростного судна на подводных крыльях «Метеор 120Р» по маршруту Казань — Чайковский — Пермь — Чайковский — Казань. Этот маршрут — часть федерального проекта «Речные магистрали». Всего в навигацию 2025 года с июля по август выполнено пять таких рейсов.

Как рассказал «Новому компаньону» заместитель руководителя Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края по водной инфраструктуре и транспорту Андрей Сергеев, минтранс занимался этой темой и в предыдущие годы.

«В настоящее время минтранс приступил к реализации программы по развитию пассажирских перевозок водным транспортом в Пермском крае, включая как непосредственно сам транспорт, так и инфраструктуру. Ход развитию этой отрасли дал президент РФ», — отметил Сергеев.

Эксперт пояснил, что сейчас Пермский край по сравнению с другими регионами развивается ускоренными темпами, так как Камский бассейн является грузообразующим и привлекательным с точки зрения туризма.

В парке прибыло

Важное направление развития отрасли — закупка новых судов и модернизация уже существующих. Так, в собственность Пермского края приняты три судна на подводных крыльях: «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-231», которые планируется восстановить. «Восход» уже отправили на реставрацию в Ленинградскую область.

«Это три исторических судна 1980-х годов выпуска. Сейчас они проходят реставрацию и техническое переоборудование и вернутся в эксплуатацию к 2027 году, — поясняют в крае­вом минтрансе. — Планируется, что эти суда будут обеспечивать высокоскоростное сообщение краевой столицы с городами Прикамья».

По программе льготного лизинга краевые власти намерены закупить пять скоростных судов Looker 390T и одно пассажирское речное электросудно «Москва 2.0».

На изготовление одного судна Looker регион уже заключил контракт. Ожидается, что катер прибудет в Пермь в сентябре. В краевом минтрансе рассказали, что уже в навигацию 2026 года он будет курсировать по маршруту Пермь — Усть-Качка в рамках пилотного проекта водного такси. Время в пути составит около часа, а стоимость билета — 1,3 тыс. руб.

Что касается реконструкции и модернизации речной инфраструктуры, то в начале мая этого года на Речном вокзале после долгих лет открылся зал ожидания. Кроме того, за последнее время в Прикамье появились новые причалы — в Перми, Краснокамске, Хохловке и Соликамске. В планах властей обустроить модульные причалы для Осы, Добрянки (в 2026 году) и Ильинского (в 2027 году).

Речные круизы

По данным представителей теплоходной компании «ВолгаWolga», пермяки проявляют интерес ко всем направлениям круизов, несмотря на то что в этом году цены на путешествия по воде выросли на 15—20%.

«Наиболее популярны круизы в Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Казань, Ярославль, в Карелию (острова Кижи, Валаам, Беломорско-Балтийский канал), а также круизы выходного дня в Чайковский или Березники — Соликамск», — рассказала коммерческий директор компании Екатерина Фёдорова.

При этом, по её словам, пермякам нравится, когда круиз включает одно-, двух- или трёхдневную экскурсионную поездку. Например, в дельту Волги, на Соловки, по Золотому кольцу и даже в Мурманск и Териберку.

В компании «Кама Трэвел» отмечают, что всё лето теплоходы ходили практически с полной загрузкой — спрос был высоким.

«Пермяки и гости из соседних регионов равномерно выбирают разные форматы отдыха: кто-то предпочитает недельные круизы до Казани с посещением Елабуги, Сарапула, кто-то — чуть более продолжительные маршруты (от восьми до 12 дней) по Золотому кольцу с заходом в Яро­славль или классический речной маршрут в Нижний Новгород. Особой популярностью традиционно пользуются продолжительные маршруты (на 10—14 дней): в южном направлении — до Астрахани и Волгограда, а также на север — в Санкт-Петербург и Карелию с Петрозаводском. Рост интереса к длинным маршрутам говорит о том, что люди более тщательно планируют свой отпуск заранее. Это выгодно, так как в круизах действует практика раннего бронирования: продажи начинаются за год, и в этот период предлагаются единые скидки и рассрочка от туроператора», — рассказала директор по маркетингу «Кама Трэвел» Екатерина Николаева.

Как отмечает заместитель генерального директора по развитию компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский, если говорить о круизных маршрутах с посещением Перми, то самые короткие, продолжительностью три дня, проходят по маршруту Пермь — Березники — Пермь. Самые длительные — от двух недель и более — предполагают посещение Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани и Волгограда.

«Всего за речную навигацию 2025 года с отправлением из Перми и прибытием в Пермь запланировано 35 круизов продолжительностью от трёх до 23 дней. За сезон столицу Пермского края посетят 14 теплоходов компании. Планируемый пассажиропоток в круизах с посещением Перми на этот год — более 6 тыс. туристов. В 2024 году объём пассажиров на маршрутах в Пермь и из Перми составил 5,5 тыс. гостей», — отметил Илья Суховольский.

Самыми популярными маршрутами компании стали круизы из Москвы в Пермь и в обратном направлении. На втором месте — маршрут Нижний Новгород — Пермь — Нижний Новгород. Значительная загрузка зафиксирована на коротком круизе Пермь — Березники — Пермь, а также на маршрутах из Перми в Астрахань и в Санкт-Петербург, отмечают в компании. В частности, одно из новшеств этого года — введение на рейсе до Астрахани двухдневного тура в Дагестан с посещением Махачкалы и Дербента. Популярностью у туристов также пользуются круизы Казань — Пермь — Казань.

«Стоимость варьируется в период от низкого сезона к высокому. В пик сезона стоимость одного дня тура на человека превышает 12 тыс. руб., в низкий сезон (весна и осень) один день в круи­зе обойдётся в сумму около 8 тыс. руб. на человека. В данную стоимость включено размещение в каюте выбранной категории, трёхразовое питание, развлечения на борту, экскурсии на берегу», — рассказал Илья Суховольский.

