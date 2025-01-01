В Прикамье с начала сезона навигации 76 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом В следующем году в регионе планируется открыть три новых модульных причала Поделиться Твитнуть

С начала майских дней более 76 тыс. человек выбрали в качестве транспорта речные перевозки. В настоящее время в регионе функционируют пять региональных линий: Сылва—Троица—Сылва, Старые Ляды—Куликово, Березники—Быстрая, Пермь—Заречный и Пермь—Закамск—Краснокамск. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья отметил, что в Прикамье возобновил работу «Метеор» — быстроходное судно на подводных крыльях. Летом он курсировал по межрегиональному направлению Казань—Чайковский—Пермь—Чайковский—Казань.

В будущем власти продолжат обслуживание всех существующих маршрутов и планируют запустить новый — между Пермью и Усть-Качкой будет курсировать скоростной катер «Колва».

Напомним, в этом году, после 20-летнего перерыва, открылся Речной вокзал в Перми. Сейчас современные модульные причалы установлены в Краснокамске и Соликамске, а в следующем году планируется установка ещё трёх — в Осе, Добрянке и Ильинском.

Идут работы по восстановлению трёх судов на подводных крыльях — двух «Метеоров» и одного «Восхода». В 2027 году начнут перевозки между городами региона.

