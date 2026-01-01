В аэропорту Перми задерживаются вылеты на Северный Кавказ В Махачкале введены временные ограничения на полёты

Константин Долгановский

В аэропорту Перми 15 мая задерживаются вылеты на Северный Кавказ. Как следует из информации, указанной на онлайн-табло Большого Савино, два авиарейса компании «Азимут» отложены на более позднее время.

В частности, время отправления самолёта, который должен был вылететь из Перми в Махачкалу рейсом A4 4018 в 6:50, отложили на пять часов — до 12:00. Рейс A4 4017 из Махачкалы ожидается в Перми на четыре часа позже — в 17:55 вместо 13:45.

Также задерживается вылет самолёта рейсом A4 6128 по маршруту Пермь—Минеральные Воды. Пассажиры должны были улететь в южный город по расписанию в 14:45, но время отправления перенесли на час — в 15:45.

По данным Росавиации, ранним утром 15 мая в аэропорту Махачкалы были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов.

Ранее значительные задержки в пермском аэропорту наблюдались 13 мая. Самолёты отправлялись с опозданием в Москву, Самару, Когалым и Нарьян-Мар.

