В Перми почти на сутки задерживаются авиарейсы Воздушные суда отправятся с опозданием в Москву, Самару, Когалым и Нарьян-Мар Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как следует из данных онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, 13 мая с существенной задержкой отправятся минимум четыре пассажирских самолёта. В частности, рейс ЮВ 231 из Перми в Когалым по расписанию должен был вылететь 12 мая в 18:10, но вылетит лишь в 14:30 13 мая, а Нарьян-Мар — в 13:00 вместо 19:30 (12 марта), как планировалось по расписанию.

Помимо этого, с опозданием на полчаса вылетит самолёт до Москвы и почти на пять часов — до Самары.

Отметим, также задержки есть и на прилёт воздушных судов. Так, задерживается рейс ЮВ 232 из Когалыма, который по расписанию должен был прибыть в пермский аэропорт в 23:10 12 мая, однако сейчас расчётное время — 18:50 13 мая.

Кроме того, рано утром с опозданиями прилетели в Пермь воздушные суда из Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи и Шарм-эль-Шейха.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.