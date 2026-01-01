В Перми уровень воды в Каме снизился ещё на 10 см

Олег Антонов

На 15 мая ситуация с весенним половодьем в Перми такова: уровень воды в нижнем бьефе Камской ГЭС составляет 90,86 м, что на 10 см ниже вчерашней отметки (уровень начала подтопления — 93,8 м). В верхнем бьефе уровень воды достиг 108,06 м, что на 9 см выше данных за предыдущие сутки (уровень начала подтопления — 108,5 м). Об этом сообщили в ЕДДС Перми, отметив, что вода вышла на нижний причал речного вокзала Пермь I.

Ранее на КамГЭС сообщили, что с 13 мая начали снижать средний сброс воды. Это продлится до тех пор, пока уровень воды в верхнем бьефе плотины не достигнет 108,3±0,1 м. После этого ГЭС перейдет в режим транзитного пропуска воды, поддерживая уровень в пределах 108,2-108,5 м.

На данный момент подняты затворы трех блоков ГЭС (всего 18 затворов на 0,5 м).

