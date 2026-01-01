Камская ГЭС в Пермском крае сократила сбросы воды

Константин Долгановский

Из-за уменьшения притока воды в Камское водохранилище Федеральное агентство водных ресурсов скорректировало работу Камской ГЭС (подразделение ПАО «РусГидро»).

С 13 до 20 мая станция снизит средний сброс воды до 3500-5000 куб. м в секунду. Это будет продолжаться до тех пор, пока уровень воды в верхнем бьефе плотины не достигнет 108,3±0,1 м. После этого ГЭС перейдет в режим транзитного пропуска воды, поддерживая уровень в пределах 108,2-108,5 м.

На КамГЭС напомнили, что утром 14 мая уровень воды в верхнем бьефе составлял 107,97 м.

На данный момент подняты затворы трех блоков ГЭС (всего 18 затворов на 0,5 м). В дальнейшем объём сброса воды через Камский гидроузел будет определяться текущей гидрологической и водохозяйственной ситуацией.

