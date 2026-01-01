В РЖД подтвердили, что «Театральный поезд» прибудет в Пермь 20 июня

12 мая с вокзала Владивостока стартовал «Театральный поезд». Его маршрут охватывает более 14,3 тыс. км и включает 23 остановки в городах Сибири, Урала, Центральной России и на севере страны. Сделает состав остановку и в Перми. В каждом из этих городов пройдут театральные фестивали, спектакли, мастер-классы и творческие встречи. Мероприятия также будут организованы на вокзалах и привокзальных площадях.

Как рассказали в СвЖД, в июне «Театральный поезд» побывает в следующих городах: Тюмень — 12-13 июня, Екатеринбург — 18-19 июня, Пермь — 20-21 июня.

Параллельно с этим, 27 мая из Севастополя отправится «Театральный поезд» южного маршрута. Он преодолеет 6,8 тыс. км и сделает 17 остановок на юге и в центральной части России. Финальная точка обоих маршрутов — Киевский вокзал Москвы, где 30 июня состоится грандиозный праздничный финал.

«Театральный поезд» — масштабный культурно-просветительский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России (СТД РФ). Его цель — объединить регионы и продемонстрировать богатство отечественного сценического искусства. В городах, где будет останавливаться поезд, пройдут двухдневные театральные фестивали с участием приезжающих коллективов и местных трупп. В программе — спектакли разных жанров (драма, опера, балет, кукольный театр и др.), образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.

Поезд состоит из тематически оформленных вагонов. Их внешний вид отражает разные виды театрального искусства (музыкальный, драматический, кукольный театр, балет).

Ранее «Новый компаньон» уже называл дату прибытия «Театрального поезда» в Пермь.

