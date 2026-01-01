Депутат гордумы Перми оспорил назначение гендиректора в своей компании Пока Дмитрий Фёдоров судился с партнёром, в ЗУТК утвердили нового руководителя

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования депутата Пермской гордумы Дмитрия Фёдорова к ООО «Западно-Уральская транспортная компания» (ЗУТК) об отмене решения, связанного с назначением главы организации. Иск рассматривался 7 мая.

Дмитрию Фёдорову принадлежит 50% доли в ЗУТК, ещё 50% — АО «Нефть Прикамья». Требование о признании недействительным решения назначить на должность генерального директора ЗУТК Елену Быстрову он предъявил к «Нефти Прикамья» и непосредственно самой Быстровой. В декабре иск был принят к производству, позже оба ответчика были привлечены к делу в качестве третьих лиц, а ЗУТК — в качестве ответчика.

Как следует из судебных документов, решение о назначении директора было оформлено протоколом общего собрания учредителей ООО «ЗУТК» от 17 июня 2025 года.

Напомним, в 2024 году арбитраж удовлетворил требования «Нефти Прикамья» исключить Фёдорова, который на тот момент также возглавлял ЗУТК, из состава её участников, решение устояло в апелляции, однако в октябре 2025-го Арбитражный суд Уральского округа отменил решение нижестоящих инстанций. В иске об отмене назначения Быстровой на пост гендиректора депутат указал, что в период между стадией апелляции и стадией кассации «Нефть Прикамье» назначило нового руководителя единоличным решением.

Данное решение, по мнению истца, нарушает его права как участника общества, поскольку было принято без его извещения и в его отсутствие. При этом решения, исходя из действующего законодательства, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, а организаторы заседания для принятия таких решений должны уведомлять о них участников заранее.

Суд установил, что в силу принятого кассационным судом решения Фёдоров являлся на момент назначения нового директора участником ЗУТК, однако не был извещён о проведении собрания, что нарушило его права как участника. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

