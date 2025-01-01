Суд оставил жалобу депутата Пермской гордумы в споре по ЗУТК без удовлетворения Дмитрий Фёдоров оспаривает исключение из состава компании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу депутата Пермской городской думы Дмитрия Фёдорова на решение арбитража о его исключении из состава участников «Западно-Уральской транспортной компании» без удовлетворения. Как указано в картотеке суда, дело рассматривалось 3 апреля.

В декабре Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск соучредителя ЗУТК — АО «Нефть Прикамья», потребовавшего исключить из состава участников автобизнеса Дмитрия Фёдорова, которому принадлежит половина долей. По мнению АО, ответчик злоупотребил своими правами и совершил действия, заведомо противоречащие интересам ЗУТК. Ответчик посчитал требования необоснованными и указал на отсутствие доказательств грубого нарушения и причинения компании убытков. В январе он подал апелляцию на решение арбитража.

Годом ранее в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело, связанное с ЗУТК. Ему было предъявлено обвинение в фальсификациях. Дело было прекращено в июне 2024 года в связи с истечением срока давности.

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