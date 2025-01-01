Суд оставил жалобу депутата Пермской гордумы в споре по ЗУТК без удовлетворения
Дмитрий Фёдоров оспаривает исключение из состава компании
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу депутата Пермской городской думы Дмитрия Фёдорова на решение арбитража о его исключении из состава участников «Западно-Уральской транспортной компании» без удовлетворения. Как указано в картотеке суда, дело рассматривалось 3 апреля.
В декабре Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск соучредителя ЗУТК — АО «Нефть Прикамья», потребовавшего исключить из состава участников автобизнеса Дмитрия Фёдорова, которому принадлежит половина долей. По мнению АО, ответчик злоупотребил своими правами и совершил действия, заведомо противоречащие интересам ЗУТК. Ответчик посчитал требования необоснованными и указал на отсутствие доказательств грубого нарушения и причинения компании убытков. В январе он подал апелляцию на решение арбитража.
Годом ранее в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело, связанное с ЗУТК. Ему было предъявлено обвинение в фальсификациях. Дело было прекращено в июне 2024 года в связи с истечением срока давности.
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