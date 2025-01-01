Депутат Пермской гордумы оспаривает своё исключение из состава участников ЗУТК Апелляция Дмитрия Фёдорова назначена к рассмотрению Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров подал апелляцию на решение краевого арбитражного суда о его исключении из состава участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания» (ЗУТК). Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Согласно опубликованным данным, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял жалобу к производству. Заседание назначено на 3 апреля.

В декабре Арбитражный суд Пермского края удовлетворил соучредителя ЗУТК — АО «Нефть Прикамья» об исключении из состава участников компании Дмитрия Фёдорова. По мнению АО, ответчик злоупотребляет правами и совершает действия, заведомо противоречащие интересам ЗУТК. В свою очередь, ответчик считает требования не обоснованными и указывает на отсутствие у истца доказательств грубого нарушения его обязанностей и причинения компании убытков.

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