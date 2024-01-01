Депутата Пермской гордумы Дмитрия Фёдорова исключили из участников ЗУТК Суд удовлетворил требования соучредителя компании Поделиться Твитнуть

Дмитрий Фёдоров / фото: Пермская городская дума

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования АО «Нефть Прикамья» (один из учредителей ООО «Западно-Уральская транспортная компания» (ЗУТК) к соучредителю ЗУТК и депутату Пермской гордумы Дмитрию Фёдорову о его исключении из состава участников компании. Как указано в картотеке дел, соответствующее решение было принято 9 декабря.

По мнению истца, Фёдоров злоупотребляет правами и совершает действия, заведомо противоречащие интересам ЗУТК. Ответчик посчитал, что требования не обоснованы, доказательств грубого нарушения его обязанностей и причинения убытков организации нет.

Из материалов дела следует, что в 2018 году на общем собрании участников ЗУТК генеральным директором был избран Павел Шипигузов, который в 2022 году подал заявление об увольнении и уведомление о созыве и проведении общего собрания для избрания председателя и назначения нового гендиректора. «Нефть Прикамья» направила предложение избрать руководителем директора АО Владимира Крылова. Собрание не состоялось из-за отсутствия Фёдорова. Затем из сведений ЕГРЮЛ истец узнал о смене гендиректора, при этом уведомления о проведении общего собрания не было, и участие в нём он не принимал. Это стало основанием для обращения в суд, вставший на его сторону.

«Согласно решению суда, общее собрание участников общества по выборам директора, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена запись, не проводилось, следовательно, полномочия генерального директора общества Фёдорова надлежащим образом не подтверждены. Фёдоров никаких мер по исполнению решения не предпринял, действий по избранию исполнительного органа не произвёл, продолжал фактически действовать как генеральный директор», — отмечается в документе.

Истец считает, что Фёдоров на протоколе общего собрания сфальсифицировал от имени АО подпись гендиректора, изготовил заявление о прекращении полномочий Шипигузова и возложении полномочий единоличного исполнительного органа на себя. Засвидетельствовал свою подпись на заявлении с ложными сведениями у нотариуса, который направил его в налоговую. По данному факту следственный комитет завёл уголовное дело, которое затем было прекращено.

Кроме того, в 2020 году между ЗУТК в лице Шипигузова и Фёдоровым был заключён договор уступки прав требования, по которому последний получил право требования у подконтрольного ему ООО «Русские Бани» по договорам займа на 1,8 млн руб. за 100 тыс. Деньги до настоящего времени не уплачены. Вопрос о принятии решения об одобрении договора уступки прав требования на общее собрание не выносился.

Истец считает, что Фёдоров осознавал факт невыгодной сделки, повлёкший уменьшение активов и причинение ущерба ООО, в результате чего увеличились убытки, составившие по результатам 2020 года 2,3 млн руб. Фёдоров указывает, что деятельности компании не препятствует. При этом ЗУТК не ведёт хозяйственную деятельность с конца 2018 года, единственным активом является дебиторская. Договор уступки права требования является действительной сделкой, не повлёкшей имущественного вреда.

В документе отмечается, что ЗУТК осуществляла деятельность по оказанию транспортных услуг, имея на балансе соответствующее имущество, в 2018 году оно было продано. В 2020-м между Фёдоровым и партнёрами по общему бизнесу возник конфликт.

Рассмотрев обе позиции, суд признал доводы ответчика несостоятельными и удовлетворил требования истца. «Из пояснений ответчика явно усматривается отсутствие какого-либо намерения по продолжению деятельности общества «ЗУТК». Единственным интересом ответчика является получение обществом взысканной задолженности», — сделал вывод суд. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, осенью стало известно об уголовном деле Дмитрия Фёдорова по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ) и по ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников юридического лица). По версии следствия, он сфальсифицировал решение собрания участников ЗУТК, по результатам которого был якобы назначен директором. Известно, что заявление в правоохранительные органы написал Артём Быстров — бывший бизнес-партнёр депутата. Сам Фёдоров назвал тогда происходящее информационной атакой.

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