Депутат Пермской гордумы Дмитрий Фёдоров прокомментировал сообщения в СМИ об уголовном деле

Он назвал их «информационной атакой»

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Дмитрий Фёдоров

Дмитрий Фёдоров
  Архив ИД «Компаньон»

Депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров разместил на своей странице ВКонтакте комментарий на публикации в СМИ о возбуждённом против него уголовном деле. Он назвал происходящее «информационной атакой».

«Есть хорошая русская поговорка: «испачканные в грязи всегда хотят испачкать чистых», ибо так проще оправдывать свои злодеяния, — написал депутат. — К сожалению, в бизнесе и политике не все готовы вести честную игру и добиваться результатов трудом, а свои ошибки принимать с гордостью. Для многих куда проще пойти по головам и разрушить всё, что построено не ими, куда лучше просто попробовать отобрать чужое, присвоить себе».

Фёдоров добавил, что не хочет и не будет «уподобляться людям, которые ведут грязную игру». «Моя совесть перед вами, семьёй и коллегами по бизнесу, чиста!» — заявил депутат.

По словам Дмитрия Фёдорова, сейчас следственный комитет ведёт детальную проверку дела, он уже предоставил следователям все необходимые доказательства, и «в скором времени правда перевесит чашу грязи и вранья».

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что ещё в июле 2023 года в отношении депутата Пермской городской думы Дмитрия Фёдорова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц) и по ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников юридического лица).

По версии следствия, Фёдоров фальсифицировал собрание участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания» (ЗУТК), по результатам которого он якобы был назначен директором общества, а затем эти данные были переданы регистрирующим органам. Фактически же, как было установлено Арбитражным судом Прикамья, собрание не проводилось. Известно, что заявление в правоохранительные органы написал Артём Быстров — бывший бизнес-партнёр депутата.

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