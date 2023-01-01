В отношении депутата Пермской думы Дмитрия Фёдорова возбуждено уголовное дело Его обвиняют в фальсификациях Поделиться Твитнуть

Дмитрий Фёдоров

Архив ИД «Компаньон»

Следственным управлением СКР по Пермскому краю в отношении депутата Пермской городской думы Дмитрия Фёдорова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц) и по ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников юридического лица).

Как стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье», по версии следствия, Фёдоров фальсифицировал собрание участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания» (ЗУТК), по результатам которого он якобы был назначен директором общества, а затем эти данные были переданы регистрирующим органам. Фактически же, как было установлено Арбитражным судом Пермского края, собрание не проводилось. По информации газеты, заявление в правоохранительные органы написал Артём Быстров — бывший бизнес-партнёр депутата.

Известно, что уголовное дело в отношении Фёдорова было возбуждено в конце июля этого года. Фёдоров посчитал, что дело возбуждено незаконно, и направил жалобу в суд. В заявлении он указывал, что у следствия отсутствовал законный повод для принятия процессуального решения, и обращал внимание на тот факт, что не был опрошен в рамках доследственной проверки. 11 августа Свердловский райсуд в удовлетворении жалобы отказал.

Запись о назначении Дмитрия Фёдорова (владеет 50% долей общества) директором ЗУТК была внесена в ЕГРЮЛ 24 мая 2022 года. В июле того же года ЗАО «Нефть Прикамья» (также владеет 50% долей общества) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании решения собрания о назначении Фёдорова недействительным. Истец указал, что фактически собрание не проводилось, так как представители ЗАО не принимали участия в мероприятии.

Фёдоров в арбитраже не отрицал того факта, что был вынужден провести собрание самостоятельно, из-за неких срочных обстоятельств. В противном случае ООО осталось бы без директора, что не позволило бы ЗУТК добиваться взыскания задолженности со структур, которые аффилированы с истцом. Но в итоге суд требования ЗАО «Нефть Прикамья» удовлетворил, а летом текущего года решение первой инстанции устояло и в апелляции.

ЗУТК оказывает услуги в сфере автомобильного грузового транспорта и перевозок.





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