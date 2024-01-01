Возбуждённое против депутата Пермской гордумы уголовное дело прекращено Истёк срок давности Поделиться Твитнуть

Во вторник, 18 июня, в Ленинском районном суде Перми вынесено постановление о прекращении по нереабилитирующим основаниям уголовного дела, возбуждённого в отношении депутата Пермской городской думы Дмитрия Фёдорова. Решение принято в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом пишет "Коммерсантъ-Прикамье".

По версии следствия, в 2022 году Дмитрий Фёдоров фальсифицировал решение собрания участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания» (ЗУТК), по результатам которого он якобы был назначен генеральным директором ООО, а затем эти данные были переданы регистрирующим органам. Арбитражный суд Пермского края установил, что фактически собрание не проводилось.

В отношении депутата в конце июля прошлого года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц) и по ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников юридического лица). Сам он во время следствия вины не признавал. Комментируя сообщения в СМИ об уголовном деле, Фёдоров называл происходящее «информационной атакой».

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