Закончено расследование уголовного дела депутата Пермской гордумы Дмитрия Фёдорова обвиняют в фальсификации документов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Фёдоров

Архив ИД «Компаньон»

Следственное управление СКР по Пермскому краю окончило расследование уголовного дела в отношении депутата Пермской городской думы Дмитрия Фёдорова. Его обвиняют в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и хранении и перевозке заведомо поддельного официального документа.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, в 2022 году Дмитрий Фёдоров фальсифицировал решение собрания участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания» (ЗУТК), по результатам которого он якобы был назначен генеральным директором ООО, а затем эти данные были переданы регистрирующим органам. Арбитражный суд Пермского края установил, что фактически собрание не проводилось.

В отношении депутата в конце июля прошлого года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц) и по ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников юридического лица). Сам он во время следствия вины не признавал. Комментируя сообщения в СМИ об уголовном деле, он назвал происходящее «информационной атакой».

Запись о назначении Дмитрия Фёдорова (владеет 50% долей общества) директором ЗУТК была внесена в ЕГРЮЛ 24 мая 2022 года. В июле того же года ЗАО «Нефть Прикамья» (также владеет 50% долей общества) обратилось в арбитраж с заявлением о признании решения собрания о назначении Фёдорова недействительным. Истец указал, что фактически собрание не проводилось, так как представители ЗАО не принимали участия в мероприятии. По первоначальной версии следствия, весной 2022 года депутат узнал, что гендиректор ЗУТК Павел Шипигузов принял решение об увольнении, и организовал изготовление поддельного документа, согласно которому все участники общества проголосовали за назначение Фёдорова на освободившуюся должность. Подпись от имени представителя АО «Нефть Прикамья» была фальсифицирована, а владельцы и руководство компании о проведении собрания ничего не знали.

Депутат заполнил форму заявления в ФНС о регистрации изменений в учредительные документы ЗУТК, на основании которого налоговый орган в мае 2022-го зарегистрировал соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. В июне на основании протокола Фёдоров получил в банке доступ к расчётному счёту организации. Следствие не смогло достоверно установить, кем были выполнены подписи на документе. Уголовное дело по факту фальсификации решения общего собрания участников ЗУТК суд выделил в отдельное производство в отношении неустановленных лиц.

В окончательной редакции депутату предъявили обвинение по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перемещение поддельного документа с целью использования).

Дмитрий Фёдоров рассказал «Коммерсантъ-Прикамье», что категорически не согласен с версией следствия.

«Это дело инициировано моими недоброжелателями, оно расследовано поверхностно и некачественно. Уверен, что скоро ситуация разрешится в мою пользу, и тогда я смогу рассказать все подробности», — цитирует издание депутата.

По мнению экспертов, в случае обвинительного приговора Дмитрий Фёдоров лишится депутатского статуса. Однако в середине июня истекает срок давности его привлечения к ответственности по ч. 3 ст. 327 УК РФ, а по остальным составам — ещё раньше.

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