Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна дата открытия «Марсельской пивной» в Перми Новое заведение от команды «Медузы» и «Сицилийцев» заработает 15 мая

В Перми 15 мая состоится техническое открытие «Марсельской пивной» — нового проекта от команды «Медузы» и «Сицилийцев». Первых гостей пивная ждёт к 19 часам. Новое заведение находится на месте закрывшейся кондитерской «Эспланада», рядом со сквером Уральских добровольцев.

Как рассказал «Новому компаньону» руководитель проекта Владимир Вансович, если техническое открытие пройдёт успешно, заведение продолжит работу в штатном режиме, а если будут накладки — закроется до их устранения.

В «Марсельской пивной» обещана атмосфера южного портового города, на кране — выбор пива прямо из Европы, в меню — колбаски собственного изготовления, рёбра в разных соусах и различные морепродукты: мидии, креветки, устрицы; в интерьере — длинная барная стойка в виде лодки и аквариум с живыми деликатесами. Как уже сообщал «Новый компаньон», заведение рассчитано на 50 посадочных мест.

