Суд разрешил ИП возобновить работу пермской пекарни на Левченко Предприниматель доказал, что нарушения устранены

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

ИП Нарзиев Х.Р. , владеющий пекарней «Батя Пекарь» на ул. Левченко, 9 в Перми, выиграл суд о досрочном прекращении административного приостановления работы точки общепита. Предприниматель смог доказать, что все выявленные нарушения устранены.

Напомним, в начале апреля суд приостановил работу пекарни «Батя Пекарь» на 60 суток из-за многочисленных нарушений санитарных норм.

Проверка показала, что в пекарне отсутствовал производственный контроль, продукция принималась без маркировки и сопроводительных документов. Также было обнаружено, что нет цехового разделения, что приводило к нарушению последовательности технологических процессов. В пекарне не хватало оборудования для дезинфекции и мойки, а влажная уборка проводилась несвоевременно. Личные вещи сотрудников хранились в производственном цехе, что тоже нарушало санитарные нормы.

