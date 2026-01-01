В Перми приостановлена работа пекарни «Батя Пекарь» Выявлены угрозы здоровью людей

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы остановили деятельность пекарни в Индустриальном районе Перми. Нарушения санитарных норм были выявлены в заведении «Батя Пекарь», расположенном по адресу ул. Левченко, 9.

Установлено, что в пекарне не проводился производственный контроль, продукция принималась без маркировки и сопроводительных документов. Из-за отсутствия цехового разделения нарушалась последовательность технологических процессов, не хватало оборудования для дезинфекции и мойки. Влажная уборка в производственном цехе проводилась несвоевременно, а личные вещи сотрудников хранились там же.

Проверяющие обнаружили свисающие скопления жира и пыли на вентиляционных зонах, что могло привести к загрязнению пищевой продукции. В холодильнике было нарушено товарное соседство и не соблюдались условия хранения продуктов. Также в пекарне отсутствовал туалет для посетителей с раковиной для мытья рук.

Часть работников не смогла предоставить медицинские книжки, а у тех, у кого они были, отсутствовали отметки о прохождении обязательной вакцинации. Эти нарушения стали основанием для привлечения предпринимателя к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Исполнительный документ о приостановлении деятельности пекарни на 60 дней поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. После возбуждения исполнительного производства сотрудники отдела посетили пекарню. В ходе проверки были опечатаны кассовый аппарат, места хранения продукции и входные двери. Предпринимателю напомнили об административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава. На протяжении всего срока действия наказания будут проводиться проверки соблюдения решения суда.

