Жители Прикамья будут отмечать День поисковика 2 октября В регионе утвердили новую памятную дату Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Прикамья подписал указ об утверждении в регионе новой знаменательной даты — День поисковика. Праздник будут отмечать ежегодно 2 октября. Указ вступил в силу в день официального опубликования.

Как отмечается в документе, дата празднования Дня поисковика устанавливается для признания значимости поисковой работы и сохранения исторической памяти. Правительству поручено ежегодно к этому дню осуществлять подготовку и проведение мероприятий по развитию поискового движения и патриотическому воспитанию молодёжи.

Ранее «Новый компаньон» писал, что проект указа был опубликован в конце апреля. Этот праздник в России посвящён работе добровольцев, занимающихся поиском погибших солдат Великой Отечественной войны и увековечением их памяти. В разных регионах установлены разные даты празднования.

