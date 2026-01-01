В Пермском крае предлагают учредить День поисковика Праздник планируют отмечать в октябре

Константин Долгановский

В Пермском крае планируют установить новую знаменательную дату. Власти предлагают учредить День поисковика и отмечать его каждый год в октябре. По мнению авторов инициативы, это необходимо для признания значимости поисковой работы, укрепления патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

В данный момент подготовлен соответствующий проект указа главы региона. Документ пока не подписан. День поисковика предлагается учредить 2 октября.

Согласно проекту указа, правительству Прикамья в рамках празднования знаменательной даты также будет поручено осуществлять подготовку и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие поискового движения и патриотическое воспитание. В случае утверждения документа указ вступит в силу со дня его официального опубликования.

День поисковика в России посвящён работе добровольцев, занимающихся поиском погибших солдат Великой Отечественной войны и увековечением их памяти. В разных регионах установлены разные даты празднования.

