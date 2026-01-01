Аукцион по передаче в пользование приюта для собак в Перми пройдёт в июне Начальная цена – 34 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аукцион на право заключения договора безвозмездного пользования движимым имуществом для содержания и ветеринарного обслуживания животных без владельцев в закамском приюте пройдёт в июне. Объект расположен на ул. Пензенской, 72 в Перми.

В перечень имущества вошли забор, контейнер-охранное помещение, контейнер-склад, хозяйственный вагончик и два блока бытовых вагончика для содержания животных балансовой стоимостью 1,7 млн руб. Начальная цена лота составляет 34 тыс. руб., торги пройдут на повышение с шагом 1,7 тыс. руб. 11 июня.

Договор с победителем будет заключён на пять лет. В приюте могут содержаться 36 собак массой 10-30 кг с последующим пристройством. При выбытии животных МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» пополняет количество подопечных до 36 после их 10-дневного карантирования, вакцинации против бешенства, стерилизации и установки электронных микрочипов для идентификации.

Как отмечается в документации к аукциону, решение о возможности предоставления имущества на торгах в безвозмездное пользование было принято после отрицательных результатов неоднократного размещения закупок по предоставлению комплекса в аренду. Зоозащитные организации указывали на высокий уровень арендной платы (более 20 тыс. руб. в месяц). Ориентировочные расходы на содержание объектов составляют 804 тыс. руб. в год.

Как писал ранее «Новый компаньон», аукцион проводится в связи с окончанием срока договора пользования в отношении объектов и необходимостью продолжения работ по содержанию животных в приюте.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.