Мэрия Перми прокомментировала решение о торгах по закамскому приюту для собак Текущий срок договора пользования имуществом истёк

Константин Долгановский

Мэрия Перми согласовала проведение торгов на право заключения договора безвозмездного пользования в отношении объектов движимого имущества на территории приюта для собак по ул. Пензенской, 72. В городском управлении по экологии и природопользованию прокомментировали принятое решение.

«Решение о проведении аукциона принято в связи с окончанием срока договора безвозмездного пользования в отношении объектов движимого имущества и необходимостью продолжения работ по ветеринарному и санитарному обслуживанию животных без владельцев, содержащихся на территории по ул. Пензенской, 72», — сообщили «Новому компаньону» в ведомстве.

Напомним, движимое имущество, которое будет реализовано на аукционе, закреплено за МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» на праве оперативного управления. В перечень объектов вошли забор, два вагончика-контейнера и два бытовых вагончика. МКУ должно разработать и согласовать документацию об аукционе и организовать проведение торгов.

