В Перми пройдут торги по передаче в пользование закамского приюта для животных Имущество закреплено за Службой по обращению с животными без владельцев

Константин Долгановский

В Перми пройдут открытые торги в форме аукциона на право заключения договора безвозмездного пользования в отношении объектов движимого имущества на территории Закамского приюта для собак. Имущество закреплено за МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» на праве оперативного управления.

Как отмечается в постановлении администрации Перми о согласовании проведения торгов, объекты, расположенные по ул. Пензенской, 72, будут переданы с целью выполнения работ по санитарному и ветеринарному обслуживанию животных без владельцев. В перечень вошли забор из металлопрофиля, металлические вагончики-контейнеры — охранное помещение и склад, хозяйственный вагончик и два бытовых вагончика — блок-сооружения для содержания животных.

МКУ должно разработать и согласовать документацию об аукционе с функциональным органом администрации Перми, осуществляющим отдельные функции учредителя, организовать проведение торгов. По их результатам с учреждением будет заключён договор безвозмездного пользования.

