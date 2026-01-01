Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В планах Пермской оперы — Моцарт и Сальери Пермский театр оперы и балета обнародовал планы на сезон 2026/27

"Так поступают все женщины". Фото: permopera.ru

Первая премьера нового сезона в Пермской опере ожидается 17 октября: главный дирижер театра Владимир Ткаченко выпустит обновленную редакцию «Так поступают все женщины» (12+) Вольфганга Амадея Моцарта. Этой оперой в постановке Маттиаса Ремуса начинал свою деятельность в Перми Теодор Курентзис в 2011 году.

В марте 2027 года состоится премьера другой оперы моцартовского времени, но написанной, наоборот, Антонио Сальери: его одноактную комическую оперу «Сначала музыка, потом слова» (12+) ставит режиссёр Мария Рубина, музыкальный руководитель постановки — Даниил Журилов.

20 мая 2027 года театр представит главную премьеру сезона — «Макбет» (18+) Верди в постановке Антона Фёдорова, который уже поставил в Перми «Вольного стрелка» (16+) Карла Марии фон Вебера. Музыкальный руководитель постановки «Макбета» — Владимир Ткаченко.

Как всегда, будет несколько концертных исполнений известных опер. 22 ноября 2026 года главный дирижёр столичной Новой Оперы Федор Безносиков дебютирует на пермской сцене с «Андре Шенье» (12+) Умберто Джордано, а 2 июля 2027 года на закрытии сезона будет исполнен «Фиделио» (12+) Людвига ван Бетховена под управлением Владимира Ткаченко. Эта романтическая опера в Перми ставилась в 2010 году английским режиссёром Майклом Хантом в формате сайт-специфик на территории музея истории политических репрессий «Пермь-36».

В планах Пермского балета — две премьеры. 11 декабря 2026 года руководитель труппы Алексей Мирошниченко и дирижёр Иван Худяков-Веденяпин покажут новую версию «Пахиты» (6+) Эдуара Дельдевеза и Людвига Минкуса; в «классические» годы Пермского балета (1970-80-е) это было одно из самых популярных названий в репертуаре.

На 25 июня 2027 года назначена долгожданная мировая премьера авторского балета «Снегурочка» (16+), над которым, как уже рассказывал «Новый компаньон», работают композитор Владимир Раннев, хореограф Павел Глухов и дирижер Федор Леднёв.

Концертную программу сезона (6+) в сентябре откроет фестиваль «Собрание сочинений», посвященный 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича: за четыре вечера будет представлена антология сочинений юбиляра от вокальной и камерно-инструментальной музыки до больших симфонических произведений. Кроме того, в программе симфонического сезона — «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса, концерты с участием ведущих российских солистов (Сергея Давыдченко (фортепиано), Якова Кацнельсона (скрипка), Даниила Когана (скрипка) и цикл концертов Владимира Ткаченко к 200-летию со дня смерти Людвига ван Бетховена, который будет исполнен в сотрудничестве с Пермской краевой филармонией.

В рамках новой программы «Композиторские резиденции» Антон Светличный напишет новое сочинение специально для симфонического оркестра Пермской оперы, мировой премьерой которого 28 февраля 2027 года продирижирует Фёдор Леднёв.

В гастрольных планах — уже традиционное сотрудничество с Московской филармонией. На сцене Концертного зала им. Чайковского в рамках персонального абонемента Пермской оперы прозвучат концертные исполнения (12+) «Похождений повесы» Игоря Стравинского и «Дон Жуана» Вольфганга Амадея Моцарта (8 и 10 июня 2027 года).

Под знаком 100-летия Пермского балета пройдут выступления на Большом летнем музыкальном фестивале «Сириус», в афишу которого в этом году вошли гала-концерт балетной труппы и «Лебединое озеро» (6+) в хореографии Алексея Мирошниченко.

В ноябре Пермская опера вернется в «Сириус» с «Евгением Онегиным» (12+) в постановке Владиславса Наставшевса и юбилейным концертом (6+) к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева под управлением Владимира Ткаченко.

Сезон 2026/27 откроется 22 августа, по традиции, произведением Чайковского, имя которого носит театр: будет показан балет Алексея Мирошниченко «Лебединое озеро».

