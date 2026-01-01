Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Лауреат «Золотой маски» поставит в Перми авторский балет Павел Глухов примет участие в работе над спектаклем «Снегурочка»

Павел Глухов. Фото: afisha.ru

В 2027 году в Пермском театре оперы и балета планируется премьера современного балета «Снегурочка» (12+). Об этом «Новому компаньону» рассказал художественный руководитель Пермского балета Алексей Мирошниченко.

«Снегурочка» — давний проект Пермского балета. Музыку по заказу театра написал композитор Владимир Раннев — автор идущего в Перми балета Ultima Thule (12+), перформанса «Рабочий посёлок» (0+), созданного в сотрудничестве с музеем современного искусства ПЕРММ, а также музыки к спектаклям Театра-Театра «Серёжа очень тупой» (16+) и «Кукурузная азбука» (16+).

Изначально предполагалось, что премьера «Снегурочки» состоится в июне 2025 года. Однако поиски хореографа-постановщика несколько затянулись, и премьера была перенесена. Сейчас, как сообщил Алексей Мирошниченко, за постановку берётся Павел Глухов — пожалуй, самый востребованный сегодня хореограф современного танца, куратор программ фестиваля Context Дианы Вишнёвой, лауреат множества премий, в том числе «Душа танца» и «Золотая маска». Последнюю он получил в 2022 году за постановку балета «Плот «Медузы» по мотивам картины Теодора Жерико в Воронежском камерном театре. Балет получил широкую известность.

Музыкальным руководителем спектакля будет дирижёр Фёдор Леднёв — лауреат «Золотой маски», дирижёр-постановщик «Замка герцога Синяя Борода» (18+) Белы Бартока в Пермской опере, неоднократно признававшийся критиками «дирижёром года».

