В Перми приостановили конкурс по ремонту общежития агроуниверситета В УФАС поступила жалоба на действия конкурсной комиссии

Константин Долгановский

В Перми приостановили определение поставщика по электронному конкурсу на проведение капремонта общежития агроуниверситета. Причиной стала поступившая в УФАС жалоба на действия конкурсной комиссии.

Жалоба была направлена одной из двух допущенных к участию компаний — пермским ООО «СК Империал». Согласно документу, закупочная комиссия заказчика присудила компании 0 баллов по критерию «Квалификация участников закупки», несмотря на представленные в составе заявки сведения о квалификации. Заявитель считает, что при рассмотрении вторых частей заявок участников комиссия необоснованно занизила количество баллов «СК Империя», нарушив правила оценки предложений.

ООО попросило провести внеплановую проверку соблюдения законодательства о закупках, отменить протоколы рассмотрения и оценки вторых частей заявок и подведения итогов, а также затребовать у заказчика договоры участника закупки, признанного победителем, на основании которых производилось рассмотрение второй части заявки.

Пермское УФАС приняло жалобу к рассмотрению. Заседание назначено на 14 мая.

Напомним, Пермский агроуниверситет планирует до сентября 2027 года выполнить капитальный ремонт студенческого общежития № 2 по ул. Героев Хасана, 109/2, лит А и Б. На эти цели из федерального бюджета выделено 493,9 млн руб. Победителя закупки комиссия выбрала 29 апреля.





