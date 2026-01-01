На ремонт общежития агроуниверситета в Перми выделили почти 0,5 млрд рублей Работы завершат в 2027 году

Константин Долгановский

На ремонт студенческого общежития Пермского аграроуниверситета из федерального бюджета выделено почти 0,5 млрд руб. — 493,9 млн руб. К работам планируется приступить 1 июня 2026 года, а завершить 30 сентября 2027 года.

Капитальный ремонт запланирован в двух девятиэтажных зданиях общежития № 2 по ул. Героев Хасана, 109/2, лит. А и Б, а также в крытом переходе между ними. Общая площадь объектов составляет 13,2 тыс. кв. м, жилая площадь — 6,4 тыс. кв. м.

В рамках работ обновят фасады, окна, двери и входные группы, кровлю и чердаки, полы, стены и перегородки, отремонтируют подвальное помещение, перекрытия и потолки, внутренние инженерные системы, а также выполнят мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и доступности объектов для маломобильных граждан. Компанию, которая выполнит капремонт, выберут 29 апреля.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми ищут подрядчика для выполнения капремонта общежития педагогического университета по ул. 25 Октября, 37. Максимальная цена контракта составила 588,7 млн. руб. Все работы завершат до 28 декабря 2028 года.

