Капремонт общежития педуниверситета оценили в полмиллиона рублей

Константин Долгановский

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» ищет подрядчика, который займётся проектированием и капитальным ремонтом общежития № 4. Здание расположено по ул. 25 Октября, 37. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 588,7 тыс. руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 апреля. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет провести обследование технического состояния здания, подготовить проектную документацию, в том числе проведение государственной экспертизы. Кроме этого, потребуется выполнить капитальный ремонт здания.

Уточняется, что обследование здания должно завершиться до 28 декабря 2026 года, ремонт первого корпуса общежития — до 28 декабря 2027 года, второго корпуса — до 28 декабря 2028 года. Источник финансирования — субсидии из федерального бюджета.

