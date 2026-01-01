Уровень Камы в районе Перми за сутки снизился на 22 см Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

13 мая 2026 года в Перми зафиксировано суточное снижение уровня воды в нижнем бьефе Камской ГЭС на 22 см, до 91,51 м, сообщили в ЕДДС краевого центра, но при этом вода всё еще находится на нижнем причале Речного вокзала у станции Пермь I.

В верхнем бьефе уровень воды достиг 107,86 м, превысив уровень суточной давности на 7 см. При этом уровень, при котором начнёт подтапливать территории, ещё не достигнут (108,5 м).

При возникновении подтоплений в ЕДДС рекомендуют обращаться по тел. 112.

Ранее синоптики сообщили, что весеннее половодье в Пермском крае подходит к концу.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.