Весеннее половодье в Пермском крае подходит к концу Приток воды в Камском водохранилище начал снижаться

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Весеннее половодье 2026 года в Пермском крае подходит к концу, 12 мая приток воды в Камское водохранилище начал снижаться. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ со ссылкой на данные Русгидро.

«Приток воды в Камское водохранилище достиг пика 10-11 мая (9,4 тыс. куб. м/с), и сегодня начал снижаться. Выше он уже не поднимется, так как таяние снега в верховьях Вишеры и Яйвы не сможет компенсировать быстрое снижение уровня воды в других реках края. Таким образом, весеннее половодье 2026 года на реках края подходит к концу», — сообщили эксперты.

Из-за растянутого по времени характера половодья максимальная величина притока в Камское водохранилище не достигла 10 тыс. куб. м. На Вишере (на посту Рябинино) первый пик сформировался 10 мая и был ниже, чем в 2025 году. На фоне жаркой погоды в конце недели за счёт таяния снега в верхнем течении Вишеры сформируется второй пик, но маловероятно, что он превысит первый.

Отмечается, что несмотря на аномально снежную зиму и рекордное количество осадков за холодный период в Пермском крае, половодье почти не сопровождалось неблагоприятными явлениями. Локальные затопления были зафиксированы в нескольких населённых пунктах в апреле, а возвраты холодов в апреле и отсутствие осадков в мае значительно срезали пики половодья и растянули его во времени.

Ранее «Новый компаньон» писал, что уровень воды в нижнем бьефе Камской ГЭС за сутки поднялся на 12 см, до отметки 91,7 м. Вода вышла на нижний причал Речного вокзала в районе ст. Пермь I.

