Уровень Камы в районе Перми за сутки поднялся на 12 см

Фото: соцсети Эдуарда Соснина

На 12 мая ситуация с весенним половодьем в Перми остается напряженной, сообщили в ЕДДС города. Уровень воды в нижнем бьефе Камской ГЭС достиг 91,73 м, что на 12 см выше отметки, зафиксированной накануне. Вода также вышла на нижний причал Речного вокзала в районе ст. Пермь I.

В верхнем бьефе КамГЭС уровень воды достиг 107,79 м, что на 5 см выше показателя прошлых суток.

В ЕДДС Перми при этом отметили, что уровней, при которых начинается подтопление территорий, пока не достигнуто. В нижнем бьефе КамГЭС — это 93,8 м, в верхнем — 108,5 м.

