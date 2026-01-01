Олег Украинский утверждён в должности начальника ИГЖН Пермского края Ранее он занимал пост в качестве и.о. руководителя

Олег Украинский утверждён в должности начальника Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края. Ранее он возглавлял ведомство в качестве и.о. руководителя. Изменения внесены в ЕГРЮЛ 12 мая.

Олег Украинский возглавил ИГЖН региона в феврале 2026 года. Ранее он работал начальником управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда РФ, имеет инженерное и юридическое образование. С ноября 2019-го возглавлял Инспекцию труда Прикамья. Контракт с ним был заключён на пять лет.

