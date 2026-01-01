Экс-руководитель Гострудинспекции возглавит Госжилнадзор Прикамья Олег Украинский приступит к новой работе 16 февраля Поделиться Твитнуть

Бывший руководитель Государственной инспекции труда в Прикамье Олег Украинский нашёл новое место работы. Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источники, он возглавит Инспекцию государственного жилищного надзора региона (ИГЖН).

На новое место работы он выйдет 16 февраля в должности исполняющего обязанности начальника ИГЖН. По информации издания, его назначение на этот пост позволит усилить контроль в сфере ЖКХ. На официальном сайте ведомства указано, что в данный момент и.о. начальника является первый заместитель Евгения Курочкина.

Олег Украинский ранее работал начальником управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда РФ, имеет инженерное и юридическое образование. Инспекцию труда Прикамья возглавлял с ноября 2019 года. Контракт с ним был заключён на пять лет. Осенью стало известно, что он находится на больничном.

Вместо него временно исполняющим обязанности в ноябре был назначен главный государственный инспектор труда в Саратовской области Алексей Санников. Но уже в декабре его сменил руководитель Государственной инспекции труда Оренбургской области Владимир Колесников.

